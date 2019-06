Esclusiva: Malinovskyi-Atalanta, da lunedì si entra nel vivo

L’Atalanta fa su serio per Ruslan Malinovskyi, centrocampista offensivo di proprietà del Genk. L’ucraino, classe ’93, ha un contratto fino al 2022, negli ultimi giorni la Dea è uscita allo scoperto per regalare a Gasperini un innesto di qualità. Per il cartellino di Malinovskyi il club belga chiede 20 milioni di euro, ma si può chiudere a 12 milioni più bonus. Da lunedì si entrerà nel vivo con la volontà di trovare tutte le intese.