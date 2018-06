Esclusiva: Inter, sempre e solo Malcom. Altra giornata positiva. Ora…

Malcom e l’Inter, un’altra giornata proficua. Dopo aver incassato il sì dell’esterno brasiliano classe ’97, la società nerazzurra ha avuto contatti diretti e indiretti con il Bordeaux tramite l’intermediario che conduce l’operazione. La strada è libera, quasi spianata: sulla formula del prestito con obbligo di riscatto è stata raggiunta l’intesa, sulle dilazioni di pagamento si sta lavorando. Per ora non sono state programmate visite, non siamo allo scambio dei documenti, ma resta la fiducia – sempre crescente – di poter andare a dama. Malcom primissima scelta dell’Inter, tutto il resto, oggi, è contorno.

Foto: fminside.net