Esclusiva: Luvumbo, accordo tra Cagliari e Palermo. Anche sull’ingaggio…

19/06/2026 | 23:40:26

Zito Luvumbo al Palermo: torniamo sull’esclusiva di quattro giorni fa. Per l’esterno offensivo angolano classe 2002 è stato raggiunto l’accordo con il Cagliari che ha dato apertura al trasferimento. E anche per l’ingaggio nessun problema particolare, Luvumbo guadagna poco più di 1,1 milioni lordi e il Palermo gli garantirebbe un aumento. Cosa manca? Il via libero dell’angolano che aveva comunque dato apertura. Anche il Maiorca si era mosso per un ritorno di Luvumbo in Spagna, ma ora i riflettori sono sul Palermo.

Foto: twitter Cagliari