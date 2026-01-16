Esclusiva: Luvumbo a Parma e Cutrone a Cagliari, lavori in corso

16/01/2026 | 17:08:29

Uno scambio può concretizzarsi nelle prossime ore, stiamo parlando di Luvumbo al Parma e di Cutrone al Cagliari. I lavori sono partiti nelle ultimissime ore, c’è la reciproca disponibilità: Luvumbo è appena rientrato dalla Coppa d’Africa, Cutrone ha il gradimento del Cagliari che così aggiungerebbe un attaccante dopo il grave infortunio a Belotti. Le due società sono in stretto contatto per arrivare a tutti gli accordi.

Foto: Instagram Luvumbo