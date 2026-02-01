Esclusiva: Luperto alla Cremonese, operazione in chiusura

01/02/2026 | 23:37:10

Tempistica confermata. Sabato scorso in esclusiva vi avevamo raccontato che la Cremonese avrebbe fatto un’offerta importante per Sebastiano Luperto, a maggior ragione se – battendo il Verona – il Cagliari avesse fatto un ulteriore salto di qualità in classifica. È andata proprio così, la Cremonese si è presentata con una proposta di 3-4 milioni, bonus in più o in meno, e la trattativa può essere considerata in chiusura.

Foto: Instagram Cagliari