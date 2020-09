Esclusiva: Luperini-Salernitana no. Piace molto al Palermo

Gregorio Luperini può lasciare Trapani. Il centrocampista classe 1994 ha un contratto in scadenza, ma siamo in presenza di una situazione complicata per le note vicende che stanno assillando il club. Luperini era stato accostato alla Salernitana, ma non ci sono margini. Nelle ultime ore si registra un inserimento a sorpresa del Palermo, il profilo piace molto e possono esserci sviluppi nei prossimi giorni.

Foto: sito ufficiale Trapani