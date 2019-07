Esclusiva: Lukaku, lo United ha chiesto 85 milioni! Barella arriva, pronto per le visite

Un incontro per capire. L’Inter vuole Romeu Lukaku, ma durante il blitz inglese ha memorizzato che la richiesta del Manchester United è di 85 milioni. Definitiva? Vedremo. Non 70 o 75, ma 85, a conferma che lo United – per tradizione – quando cede non fa sconti a nessuno. Ausilio rientrerà in Italia, l’Inter deciderà come muoversi: di sicuro Lukaku è una priorità, ma il prezzo è alle stelle. E l’idea resta sempre quella di garantire almeno un attaccante (occhio sempre a Dzeko) prima della partenza per la tournée. La promessa a Nicolò Barella, invece, sarà mantenuta: lui sì che ci sarà in Cina, operazione completata con il Cagliari in prestito (oneroso) con obbligo di riscatto per andare (ma con i bonus) oltre i 45 milioni. Barella sarà già stasera a Milano, visite domattina.

Foto: Twitter ufficiale Premier League