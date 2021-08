Esclusiva: Lukaku freme per il Chelsea. Oggi nuova conference call con Marina Granovskaia

Romelu Lukaku freme per andare al Chelsea. Oggi è un giorno chiave, su una trattativa ormai scandita dal 27 di luglio: in programma una nuova conference call con Marina Granovskaia per chiudere l’operazione. Il colosso belga ha chiesto e ottenuto di non partecipare all’amichevole di domani con il Parma, in questo momento si trova alla Pinetina e aspetta notizie per il definitivo via libera. Lui vuole fortemente e soltanto i Blues. La conference call di oggi servirà per trovare la totale quadratura: l’Inter chiede un pagamento cash da 115-120 milioni di base, senza contropartite tecniche, e proverà a ottenere anche l’aggiunta di bonus. La strada è scandita, Lukaku aspetta il via libera.

Foto: Twitter Inter