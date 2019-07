Esclusiva: Lukaku, domani incontro confermato Inter-United. Perisic resta. Miranda tra Monaco e Marsiglia

L’Inter si muove sul fronte Lukaku. Confermato l’incontro per domani con il Manchester United per trovare una soluzione e regalare a Conte l’attaccante in cima alla lista dei desideri, dopo aver incassato il sì totale del diretto interessato e in attesa di Edin Dzeko. Intanto, nelle ultime ore, l’Inter ha respinto qualsiasi avances per Ivan Perisic, l’intenzione è quella di confermarlo e di lasciare a Conte le eventuali rivisitazioni tattiche. Ma c’è di più: Joao Miranda, in scadenza di contratto, è destinato a lasciare il club nerazzurro. Nelle ultimissime ore ha spinto molto il Monaco, ma il Marsiglia è pronto a rilanciare.

Foto: Twitter personale Lukaku