Esclusiva: Lukaku aspetta la Juve. E la Juve dirà a Dybala che…

Romelu Lukaku aspetta la Juve, Tutto questo a prescindere dalle presentazione delle maglie Manchester United, inevitabile la sua presenza dopo aver saltato le ultime amichevoli dei Red Devils. Con la Juve Lukaku ha un accordo completo da poco più di 8 milioni netti a stagione. Paratici ci ha lavorato fitto negli ultimi giorni per arrivare a una quadratura, il direttore sportivo bianconero è rientrato a Torino prima dell’ora di cena. Intanto Dybala è tornato dall’Argentina, anche nelle prossime ore qualsiasi momento potrebbe essere quello giusto per volare in Inghilterra. Non ci sarebbe necessità di un confronto con Dybala, la Juve aspetta che la Joya trovi tutti gli accordi con lo United (che ha chiesto informazioni anche per Mandzukic), al limite contribuendo con una buonuscita. L’Inter può ancora sperare in Lukaku? Ripetiamo: soltanto se Paulo decidesse di mettersi completamente di traverso dinanzi alla soluzione Manchester, oggi l’unica cosa sicura è che la Juve ha scelto di andare fino in fondo all’operazione. E comunque, rispetto alle contropartite proposte dall’Inter, Dybala è davvero l’unica soluzione gradita allo United che un attaccante lo deve pur prendere.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United