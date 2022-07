Esclusiva: Luis Alberto ha chiesto la cessione. Il balletto Vecino-Ilic

La Lazio completerà nei prossimi giorni la prima fase di ritiro ad Auronzo di Cadore. La novità abbastanza rilevante delle ultime ore è che Luis Alberto ha chiesto la cessione: nessuna rottura, ma semplicemente la volontà di cambiare aria. La Lazio cercherà di accontentarlo, vedremo se andrà avanti la trattativa con il Siviglia oppure se si presenteranno altre opzioni per il Mago. La Lazio lo valuta circa 25 milioni, dovendo versare il 30% al Liverpool, ma può anche darsi che si accontenti di una cifra leggermente inferiore. Negli ultimi giorni, come raccontato, sono andati avanti i dialoghi per Matias Vecino, centrocampista svincolato. Ci sono buone possibilità di arrivare all’accordo, ma oggi la priorità è quella di trovare una soluzione per Luis Alberto, in modo da far scattare in automatico di Ilic dell’Hellas Verona. Per quest’ultimo, prima scelta di Sarri a centrocampo, c’è già una base d’intesa, come anticipato, con il Verona. Ma si tratta di aspettare l’uscita di Luis Alberto e anche Vecino dovrà portare pazienza. Infatti, se ipoteticamente lo spagnolo dovesse restare alla Lazio diventerebbe automatico l’ingaggio del centrocampista uruguaiano, altrimenti largo a Ilic. Le due operazioni in entrata contemporaneamente? Vedremo, oggi la situazione è questa.

Foto: Luis Alberto Instagram