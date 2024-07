Esclusiva: Lucchesi, forte scatto del Venezia. Ora si può chiudere

Lorenzo Lucchesi lascerà la Fiorentina per andare a giocare. Su di lui c’era il Sassuolo, ma adesso il Venezia – che avevamo segnalato qualche giorno fa – sta accelerando e si sta avvicinando sensibilmente al difensore centrale classe 2003. Ci sono possibilità in forte crescita per una chiusura, ricordiamo che a Venezia è in azione il centrocampista Tessmann un profilo che piace non poco alla Fiorentina da circa un mese e mezzo.

Foto: Instagram Lucchesi