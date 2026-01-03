Esclusiva: Lucca piace a Farioli. In corsa anche Benfica e Nottingham

03/01/2026 | 10:25:06

Lorenzo Lucca può lasciare il Napoli per andare a giocare e in lista ci sono tre club tutti stranieri. Il profilo dell’attaccante piace molto a Francesco Farioli per le ambizioni del Porto, ci sono stati contatti, il gradimento è forte. Si può profilare un derby portoghese visto che anche il Benfica apprezza l’attaccante e ha fatto sondaggi con il club di De Laurentiis. In Premier almeno in queste ore il club più interessato è il Nottingham Forest, la decisione del Napoli arriverà nei prossimi giorni quando ci saranno maggiori certezze sulle condizioni di Romelu Lukaku.

Foto: Instagram Napoli