Esclusiva: Lucca, l’Atalanta apprezza molto. E occhio anche al Milan…

04/07/2025 | 22:59:24

Lorenzo Lucca e il Napoli: avevano dato l’operazione addirittura in chiusura tra lunedì e martedì scorsi, scambio di documenti, eventuali e varie. Peccato che l’Udinese non sapesse nulla e in queste ore continua a non sapere nulla. Meglio: il club friulano conosce l’interesse del Napoli, ma il club azzurro non ha smesso di pensare a Nunez (dipenderà dalla situazione Osimhen) e tiene in stand-by il gigante dell’Udinese che non dobbiamo togliere dalla lista ma neanche accelerare come se ci fossero gli accordi imminenti. Per Lucca possono schiudersi altre possibilità, lo segue anche l’Atalanta. Ma in serata anche il Milan, che lo aveva seguito a gennaio, si è informato: un sondaggio approfondito, in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Instagram Lucca