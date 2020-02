Esclusiva: Lucarelli chiama Bojinov a Catania. I dettagli

Valeri Bojinov può davvero tornare in Italia. Nella notte una telefonata di Cristiano Lucarelli, allenatore del Catania, può aver fatto la differenza. I due hanno un eccellente rapporto, proprio per questo l’attaccante svincolato classe 1986 (compirà 34 anni tra pochi giorni) potrebbe dire sì, sviluppi già nelle prossime ore. Bojinov era stato accostato al Pescara ma fin qui senza grandi riscontri, aveva un’altra proposta dalla nostra serie C ma accetterebbe la categoria soltanto per il rapporto con Lucarelli. E dal Belgio lo ha cercato il Lokeren.

Foto: novostirs