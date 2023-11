Esclusiva: Lucarelli-Catania, accordo vicino fino al 2026. La verità sul Brescia

Il Catania non ha ancora scelto l’allenatore, ma nelle ultimissime ore si è avvicinato sensibilmente a Cristiano Lucarelli. La nuova normativa della Serie B consente, come già raccontato, a chi è stato esonerato entro il 20 dicembre di allenare in qualsiasi categoria. E il Catania, dopo l’incontro dei giorni scorsi a Roma che non aveva portato a un’intesa con le parti abbastanza lontane, ha rilanciato e ora è sul punto di trovare un accordo definitivo. Impegno di due anni e mezzo, scadenza 30 giugno 2026, con la decisione di puntare su Lucarelli che tornerebbe in una città che conosce bene. Restano ancora alcune clausole da sistemare, e fino a quel momento bisogna avere un minimo di pazienza, ma la strada è tracciata. Anche perché Lucarelli ha quasi raggiunto un accordo di massima con la Ternana per la risoluzione dell’impegno in scadenza nel 2025. Nella giornata di ieri Lucarelli è stato cercato dal Brescia, un sondaggio che fin qui non ha avuto profondità. Cellino spera ancora di sbloccare la trattativa per liberare Vecchi dalla Feralpisalò, ha affidato la squadra a Belingheri in attesa dell’impegno contro la Cremonese, forse si è un po’ pentito di aver esonerato il suo “figlioccio” Gastaldello. Fatto sta che dopo la telefonata di ieri e i sondaggi di stamattina, non c’è stato un seguito per Lucarelli in direzione Brescia. E il Catania conta di perfezionare nelle prossime ore l’intesa di massima raggiunta per annunciare il sostituto di Tabbiani.

foto-twitter-ternana