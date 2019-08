Esclusiva: Lozano-Napoli, mercoledì le visite e poi la presentazione

Hirving Lozano al Napoli, finalmente ci siamo. Una pista che vi raccontiamo da tempo, l’ 11 e il 12 agosto le date della svolta per mettere a posto tutti i dettagli per un’operazione sotto i 45 milioni. Adesso, secondo copione, siamo agli aspetti formali: l’esterno messicano potrebbe arrivare in Italia già nella serata di martedì, poi mercoledì svolgerà le visite mediche a Roma a Villa Stuart e successivamente – probabilmente a Napoli già nel pomeriggio – si terrà la presentazione ufficiale. Lozano-Napoli, un matrimonio annunciato da tempo: ora siamo agli ultimissimi aspetti burocratici prima dell’annuncio.

Foto: ed.nl