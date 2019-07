Esclusiva: Lovric, accordo totale con il Lugano (piaceva al Bologna)

Sandi Lovric ripartirà dal Lugano. Ci sono gli accordi, contratto triennale, nelle prossime ore arriverà l’annuncio. Stiamo parlando del centrocampista classe 1998 che si è appena liberato dallo Sturm Graz e che era stato seguito dal Bologna. Il Lugano è stato più rapido è più convinto, l’operazione è stata perfezionata da Bernardo Brovarone. Nel suo ruolo Lovric è stato considerato uno dei 50 giovani più forti al mondo, sarà seguito anche dal Chelsea che lo aveva apprezzato ma che in questo periodo non può fare mercato. E sarebbe andato al Palermo in caso di serie A, prima dei noti fatti che hanno completamente ribaltato la situazione. Ora il Lugano che parteciperà alla prossima Europa League.

Foto: sito ufficiale Sturm Graz