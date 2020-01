Ignacio Lores Varela ha appena completato la sua proficua esperienza con il Penarol, è svincolato e può tornare in Italia. L’esterno offensivo uruguaiano con passaporto spagnolo classe 1991 sta valutando diverse proposte. Quella più interessante, almeno in queste ore, è del Pordenone che spinge per regalare anche il difensore Ranieri a Tesser.

Foto: auforguy