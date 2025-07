Esclusiva: Lookman, l’Inter deve salire a 45 più 5. Le cifre dell’accordo con Ademola

17/07/2025 | 23:07:44

Ademola Lookman vivrà giorni decisivi per il suo futuro. L’Atalanta lo cederà, ma soltanto alle condizioni che chiede, almeno 50 milioni garantiti anche se la richiesta è leggermente superiore (bonus più alti). L’Atalanta considera di non avere un impegno pregresso per una cessione a 40 milioni, quindi l’Inter dovrà alzare. Una cifra possibile potrebbe essere 45 milioni più 5 di bonus abbastanza semplici, con un pagamento non troppo dilazionato. A queste condizioni, se l’Inter lo ritenesse, si potrebbe chiudere. Magari senza montare una telenovela perché esiste sempre il rischio di un inserimento dall’estero (Atletico Madrid e non solo). Vedremo. L’Inter ha un accordo totale con Lookman per 5 milioni più bonus a stagione, ora serve il resto.

Foto: Atalanta Instagram