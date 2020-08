Cristiano Lombardi è un attaccante esterno che ha fatto bene a Salerno, ora è tornato alla Lazio ma il suo futuro potrebbe essere in Serie A da protagonista. Proprio in queste ore è in coeso una trattativa con il Bologna: Lombardi piace molto a Mihajlovic, ci sono possibilità in aumento che la trattativa entri nel vivo e si concretizzi.

Foto: Instagram personale