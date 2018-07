Esclusiva: Locatelli al Sassuolo si riapre. E Badelj ha speranze di…Milan

Si riapre la trattativa per Manuel Locatelli al Sassuolo: operazione da 12 milioni più eventuali bonus e diritto di recompra a favore del Milan entro due anni. In serata c’è stata un’evoluzione e potrebbe arrivare il placet da parte del fondo Elliott dopo il CdA di domani. A quel punto le speranze di Milan Badelj di vestire rossonero sarebbero in forte crescita. Di Badelj e il Milan ne abbiamo parlato in esclusiva il 28 maggio, poi la trattativa si è arenata ma il croato ha avuto la pazienza di aspettare. E ora la fedeltà del centrocampista ex Fiorentina potrebbe essere premiata con Locatelli al Sassuolo.

Foto: Twitter Milan