Mattia Aramu si avvicina al Venezia. Trattativa in stato avanzato per l’esterno offensivo classe 1995 ex Torino e reduce da una stagione a Siena. Qualità tecniche fuori discussione, proprio lo scorso 30 Aramu si è svincolato dal Siena e ora sta valutando diverse proposte. Quella del Venezia, che aspetta il ritorno in B dopo i noti fatti che hanno coinvolto il Palermo, è già molto convincente.

Foto Twitter Torino