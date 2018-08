Dopo aver preso Viviano e Sturaro, lo Sporting Clube vorrebbe continuare a fare la spesa in serie A. C’è stato un tentativo, fin qui vano, per Carlos Bacca. Ci sono altre due piste che lo Sporting spera di concretizzare: nel mirino l’esterno sinistro Jordan Lukaku (scadenza 2019 più opzione con la Lazio) e l’attaccante M’Baye Niang in uscita dal Toro. Due operazioni che lo Sporting conta di concretizzare.

Foto: zimbio