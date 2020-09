Esclusiva: Llorente ora apre allo Spezia. La proposta è di due sere fa

Fernando Llorente allo Spezia: due sere fa su Sportitalia vi avevamo anticipato un clamoroso tentativo del club ligure per l’attaccante spagnolo che ha un contratto con il Napoli in scadenza. E Llorente aveva espresso tutte le sue perplessità, quasi respingendo al mittente la proposta. Ma le cose stanno cambiando, Volpi è un patron molto ambizioso, lo Spezia può allargare i cordoni della borsa per un biennale con base di almeno 2,5 milioni più bonus. E ora Llorente, che ha altre proposte, ci sta pensando davvero, ha dato un’apertura e lo Spezia può sperare.

Foto: Twitter Napoli