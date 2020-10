Esclusiva: Llorente apre al Bologna. E Santander può andare allo Spezia

Fernando Llorente ha aperto al Bologna. Poco fa vi avevamo raccontato di un forte interesse del club emiliano con la Sampdoria a ruota. I discorsi con il Bologna sono andati molto avanti, con il via libera del Napoli, e ci sarebbe stato anche un colloquio con Mihajlovic. Ora si può entrare nel vivo. In tal caso, Santander sarebbe libero di andare allo Spezia, i liguri sono in pressing da una settimana. Possibile svolta, proprio per questo motivo Llorente ha messo in stand-by le altre proposte, anche quelle provenienti dalla Spagna.

Foto: twitter Napoli