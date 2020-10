Fernando Llorente può tornare in Spagna, ma non ha ancora deciso. E nelle ultime ore, dopo aver detto no allo Spezia che lo ha corteggiato a lungo, il suo entourage ha avuto contatti sia con il Bologna che con la Samp, proprio in quest’ordine. Più defilato, almeno oggi, il Benevento. Llorente ha sempre sperato in una chiamata last minute di Inter o Juve, adesso valuta anche Bologna e Samp.

Foto: Napoli Twitter