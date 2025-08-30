Esclusiva: Livramento in uscita, Estrela e Casa Pia insidiano il Magdeburg

30/08/2025 | 18:59:39

Sono arrivate molte richieste per Dailon Livramento, attaccante classe 2001 destinato a lasciare il Verona. A lui si sono interessati club olandese e tedeschi, in modo particolare il Magdeburg che nelle ultime ore ha alzato il pressing. Attenzione però alla controffensiva di due portoghesi: sia l’Estrela Amadora che il Casa Pia possono rilanciare e Livramento sceglierà la migliore opzione per il suo futuro.

Foto. Instagram Verona