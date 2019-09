Il Livorno è molto attivo in queste ultimissime ore di mercato. Per il centrocampo è praticamente a un passo Federico Viviani, ultimi dettagli da limare con la Spal. Per l’attacco il club toscano si è mosso in maniera decisiva per Enrico Brignola del Sassuolo. Per aggiudicarsi l’esterno, però, il Livorno deve fare attenzione alla concorrenza del Brescia.