Esclusiva: Liverani chiede tempo al Cagliari. E avanza Di Francesco dopo l’incontro

Fabio Liverani è impegnato a conseguire una salvezza difficile ma ancora possibile con il Lecce. Ha un contratto, potrebbe lasciare in caso di retrocessione, ma per ora ha chiesto tempo al Cagliari. E così avanza Eusebio Di Francesco che non a caso ha detto no all’Alaves. Vi avevamo anticipato un incontro con Giulini, conoscitivo e anche proficuo. Vedremo se Liverani tornerà in ballo dopo che avrà completato la stagione con il Lecce e se Zenga potrà recuperare terreno. Intanto, Di Francesco avanza.

Foto: Twitter Lecce