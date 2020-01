Esclusiva: Litteri-Padova allo scambio di documenti. Su D’Orazio-Bari…

Gianluca Litteri viaggia spedito verso il Padova. Per l’attaccante siamo allo scambio di documenti con il Cosenza: prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie B, ma anche prestito con diritto di riscatto in caso di permanenza in C. Il Bari insiste per il terzino sinistro D’Orazio in scadenza: per ora il Cosenza non apre, malgrado non ci siano margini per il rinnovo. Il Bari insisterà, eventualmente lo bloccherà a parametro zero.