Esclusiva: Liotti, no all’Alessandria. Pronto il rinnovo con la Reggina

L’Alessandria aveva presentato un’offerta per Daniele Liotti, esterno sinistro della Reggina con il contratto in scadenza. E sperava di arrivare al traguardo, come raccontato, puntando proprio sull’impegno fino al prossimo giugno con l’ex Pisa. Ma la Reggina ha respinto l’offerta dell’Alessandria, l’intenzione è quella di blindare Liotti prolungando il contratto almeno per un’altra stagione.

Foto: logo Reggina