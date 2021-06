Esclusiva: l’Inter propone Dimarco al Verona per il portiere Silvestri

Federico Dimarco è tornato all’Inter per fine prestito, ma non è detto che resti. Anzi, per il club nerazzurro è sul mercato, a maggior se arrivasse una proposta gradita. L’Inter lo ha proposto al Verona in cambio del portiere Silvestri (scadenza 2022), un profilo che ai nerazzurri piace molto dopo i recenti sondaggi per Pepe (ma quest’ultimo resta in pole per il Genoa).

L’Hellas ha respinto l’ipotesi scambio, ma Silvestri resta sempre nei radar dell’Inter.

Foto: Twitter personale