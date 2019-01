Esclusiva: l’Inter ha bloccato Gravillon per luglio. La valutazione…

Summit proficuo, molto proficuo. Inter e Pescara si sono incontrate per parlare di diverse cose, c’è stato il via libera del club abruzzese per il centrocampista Palazzi che andrà al Monza con il placet nerazzurro. Ma sono stati soprattutto approfonditi i discorsi per Andrew Gravillon, esplosivo difensore centrale classe ’98, fin qui protagonista di un campionato straordinario con Pillon. L‘Inter ha rimesso le mani su Gravillon, che aveva gestito fino all’estate del 2017, sventando fino ad ora qualsiasi assalto da parte delle big. Già, è il caso di ricordare che sul ragazzo originario della Guadalupa avevano messo gli occhi anche importanti società straniere. Ma l’Inter può contare su una corsia privilegiata per andare a dama, i due club hanno raggiunto una base d’intesa per una valutazione che con i bonus arriva ai 10 milioni di euro.

Foto: sito ufficiale Pescara