Esclusiva: l’Inter a sorpresa pensa a Viviano e programma le visite

L’Inter pensa a sorpresa a Emiliano Viviano, al punto che ha programmato già per la mattinata le visite. Tutto questo perché evidentemente la prestazione di Padelli nel derby non ha convinto: l’Inter vuole trovare un’altra soluzione alle spalle di Handanovic sperando che il portiere titolare possa rientrare presto. Viviano ha compiuto da poco 34 anni, è già stato all’Inter nella stagione 2011-2012, conosce l’ambiente, attualmente si sta allenando con la Samp, dopo aver sfiorato il Cagliari nelle recenti sessioni di mercato. Ora le visite con l’Inter per un’opportunità nata a sorpresa.

Foto: Record