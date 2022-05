Franco Lerda può tornare a Crotone. Proprio in queste ore l’ex allenatore della Pro Vercelli si trova in Calabria per un incontro con il club che ha già guidato. Valutazioni e riflessioni in corso, il Crotone cerca un tecnico che conosca bene l’ambiente per ripartire dalla Serie C con un programma ambizioso. E Lerda è già in città per trovare l’intesa.

Foto: Sito Ufficiale Crotone