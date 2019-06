Esclusiva: Leonardo farà un’offerta per Veretout. I club italiani…

Leonardo è un grande estimatore di Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina. Il dirigente brasiliano sta già lavorando per il Paris Saint-Germain in attesa dell’annuncio e farà un’offerta importante per Veretout. La palla passerà poi a Commisso e alla Viola che deciderà come procedere. In Italia c’è l’interesse dell’Atalanta che, però, non ha chance. Resta forte il Napoli, alla finestra c’è la Roma, possibile un coinvolgimento del Milan. Intanto, Leonardo prepara l’offerta.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina