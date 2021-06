Esclusiva: l’Empoli vuole De Rossi in tandem con Andreazzoli

Daniele De Rossi è nello staff di Roberto Mancini, a costo zero, per tutta la durata dell’Europeo. Un modo per fare praticantato, in attesa del patentino che dovrebbe ottenere già a settembre. Occhio alle sorprese: in passato De Rossi era stato accostato alla Fiorentina senza che ci fosse davvero un minimo di concretezza, come ribadito dal presidente Commisso. Ora si può materializzate in modo inaspettato l’Empoli che sarebbe felice di affiancare De Rossi ad Andreazzoli, contando sull’eccellente rapporto tra i due fin dai tempi della Roma. Adesso De Rossi completerà l’Europeo, si avvicineranno le settimane del conseguimento del patentino, con l’Empoli che spera sempre più di essere il primo club a poter assistere al debutto di Daniele in panchina.

Foto: Twitter VivoAzzurro