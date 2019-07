L’Empoli cerca un centrocampista di qualità in vista del prossimo campionato di Serie B. Nelle ultime ore il club toscano è piombato su Vlad Dragomir, specialista classe ’99 del Perugia. All’Empoli piace da tempo anche Stulac, in uscita dal Parma, sul quale c’è però la Cremonese. E se lo stesso Stulac dovesse scegliere i grigiorossi come prossima destinazione, allora entrerà nel vivo l’operazione Dragomir.