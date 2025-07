Esclusiva: l’Empoli allo scoperto per Abildgaard. E la Samp…

28/07/2025 | 20:34:49

Oliver Abildgaard è tornato al Como dopo il prestito di Pisa, ma il mediano danese classe 1996 andrà subito a giocare, probabilmente in Serie B. Su di lui la Sampdoria, ma nelle ultime ore c’è stato un forte scatto dell’Empoli che farà di tutto per tagliare il traguardo, ha messo Abildgaard in cima alla lista per il centrocampo

Foto: sito Pisa