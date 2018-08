Esclusiva: Leicester, no di Pjaca. E nuovi contatti per Joao Mario

Il Leicester ci ha provato seriamente per Marko Pjaca anche nelle ultime ore, avrebbe anche investito sull’obbligo di riscatto. Ma ha trovato il muro dell’attaccante esterno che non vuole andare ancora in Premier, almeno finora. E che aspetta notizie…italiane (Fiorentina in testa) che devono però avere l’avallo della Juve. Niente prestito con diritto di riscatto per adesso, Pjaca per ora prende tempo anche con la Samp. Tornando al Leicester, vanno avanti invece i discorsi con l’Inter per Joao Mario: non è semplice, ma spera di trovare una quadratura che vada bene a tutti. Il portoghese ha altre due-tre proposte, per il momento tutte senza le garanzie che chiede il club nerazzurre.

Foto: sito ufficiale Juventus