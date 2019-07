Esclusiva: Lecce-Yilmaz, non è finita. Conferme su Lapadula. E Farias…

Burak Yilmaz e il Lecce: non è ancora completamente finita. Al punto che ora l’attaccante sta chiedendo al Besiktas di essere liberato per giocare in serie A. Ha completamente accettato la proposta del club salentino, ora sta alzando il pressing sul Besiktas nella speranza che ci sia un’apertura. Entro 48 ore ne sapremo di più: il Lecce non si fa illusioni, ma ci crede. L’alternativa è Lapadula (confermata la nostra anticipazione del 22 giugno), ci sono stati contatti anche nelle ultime ore. Con il Genoa si parla anche del difensore Rossettini, come svelato ieri. E resta apertissima con fiducia, la pista che porta a Farias.

Foto: Fanatik