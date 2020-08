Esclusiva: Lecce, trattativa con Massimo Coda. E piace Forte (anche alla Salernitana)

Il Lecce cerca un attaccante forte, dovendo quasi sicuramente perdere Gianluca Lapadula che rientrerà al Genoa per finire sul mercato (il Benevento c’è). Esiste una trattativa in corso per Massimo Coda, svincolato dal Benevento, che è stato spesso protagonista in Serie B. Piace anche Francesco Forte, riscattato recentemente dalla Juve Stabia, che però è seguito con attenzione dalla Salernitana. E proprio i campani in queste ore hanno avviato discorsi con i “cugini” appena retrocessi in Serie C.

Foto: Sito Lecce