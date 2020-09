Esclusiva: Lecce, trattativa avanzata per Adjapong

Il Lecce sta preparando un grande colpo per la fascia destra. Si tratta di Claud Adjapong, classe 1998, di proprietà del Sassuolo. La trattativa è in stato avanzato, il Lecce ha conquistato la pole e vuole chiudere rapidamente per evitare che gli inseguitori possano recuperare. Soprattutto l’Olympiacos è sulle tracce di Adjapong, ma il Lecce vuole perfezionare un grande colpo.

Foto: Twitter Nazionale