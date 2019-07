In attesa di ufficializzare il portiere Gabriel (arrivato oggi in città e atteso domani alle visite mediche, come anticipato), il Lecce pensa a rinforzare anche la difesa in vista del prossimo campionato di Serie A. Nelle ultimissime ore il club salentino ha mosso passi importanti per Luca Rossettini, centrale classe ’85, tornato al Genoa dopo il prestito al Chievo. Il Lecce si avvicina a Rossettini…