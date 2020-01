Esclusiva: Lecce, richiesta ufficiale alla Roma per Cetin

Non solo Barak. Adesso il Lecce cerca un difensore con una certa urgenza dopo aver inseguito a lungo Djidji che poi il Torino ha deciso di non cedere. Nel tardo pomeriggio è partita una richiesta ufficiale alla Roma per il prestito del turco Mert Çetin, che è sempre più sacrificato, a maggior ragione dopo l’arrivo di Ibanez. La Roma ha anche Juan Jesus in uscita, ma il Lecce spera di poter ottenere il via libera per Cetin considerati i buoni rapporti con il direttore sportivo Petrachi.