Esclusiva: Lecce, richiesta ufficiale al Cagliari per Farias. E su Barrow…

Il Lecce ha chiesto ufficialmente Diego Farias al Cagliari, molto presto si entrerà nel vivo. Farias è reduce da una bella parentesi a Empoli, sarebbe stato riscattato obbligatoriamente soltanto in caso di salvezza. Ora il Lecce ci pensa seriamente e ha già parlato con l’Atalanta – come raccontato – per Barrow.