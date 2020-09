Esclusiva: Lecce, non solo Adjapong. Trattativa per Asencio

Il Lecce si concentra sulla fascia destra difensiva (e ha puntato Adjapong), ma vuole prendere un altro attaccante. E in questi minuti sono entrati nel vivo i discorsi per Raul Asencio, classe 1998, di proprietà del Genoa e nell’ultima stagione in prestito tra Pisa e Cosenza. Ora il Lecce, fortemente interessato.

Foto: logo Lecce