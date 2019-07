Esclusiva: Lecce, Moreo più Lo Faso. E rilancio per Farias

Il Lecce sta lavorando per chiudere due operazioni a parametro zero, le trattative sono molto bene avviate. Stiamo parlano del trequartista Simone Lo Faso e dell’attaccante Stefano Moreo, entrambi reduci dal disastro societario del Palermo e quindi liberi di trovarsi una nuova destinazione. Su Moreo era forte l’Empoli, ma il Lecce sta sorpassando. E il discorso vale anche per Lo Faso. Intanto, è aumentato il pressing per Diego Farias, cresce la fiducia, vanno avanti i discorsi con il Cagliari: operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Foto Twitter Palermo