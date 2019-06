Esclusiva: Lecce, lunedì missione in Turchia per Yilmaz. La fiducia…

Burak Yilmaz e il Lecce, la fiducia cresce sempre più. Dopo quanto vi abbiamo svelato ieri mattina (il sì totale dell’attaccante), è prevista per lunedì la missione in Turchia del direttore sportivo Meluso per liberare Yilmaz che ha chiuso la stagione con il Besiktas. L’ottimismo accompagna il Lecce che conta davvero di chiudere un grande colpo.

Foto: Fanatik